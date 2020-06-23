23 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
23 Haziran 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
03:30 Almanya Bundesliga Özetler
03:50 Süper Lig Özetler
03:50 Spor Kitaplığı
03:55 Takvim Yaprakları
04:00 Süper Lig Özetler
04:20 TFF 1. Lig Özetler
04:25 Almanya Bundesliga Özetler
04:45 İngiltere Premier Lig Özetler
04:50 İtalya Kupası Magazin
05:00 TFF 1. Lig Özetler
05:25 Efsanelerin İzinde
05:30 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 TFF 1. Lig Özetler
07:00 Stadyum
07:25 Süper Lig Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 İlk Baskı
08:30 Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:40 Napoli - Juventus
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Spor Kitaplığı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:15 Süper Lig Özetler
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Gündem Futbol
14:00 TBMM-TV
15:00 La Liga Özetler
15:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol
16:00 Spor Bülteni
16:30 Napoli - Juventus
17:00 Bundesliga
17:45 TFF 1. Lig Goller
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
19:30 Napoli - Juventus
20:00 Hedef Süper Lig
20:00 İtalya Kupası Magazin
20:30 İngiltere Premier Lig Özetler
21:00 Dakika Skor
21:30 Süper Lig Özetler
22:25 İngiltere Premier Lig Özetler
22:40 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com