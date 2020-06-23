23 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
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23 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı

23 Haziran 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

23 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
23.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 23.06.2020 06:45

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

03:30 Almanya Bundesliga Özetler

03:50 Süper Lig Özetler

03:50 Spor Kitaplığı

03:55 Takvim Yaprakları

04:00 Süper Lig Özetler

04:20 TFF 1. Lig Özetler

04:25 Almanya Bundesliga Özetler

04:45 İngiltere Premier Lig Özetler

04:50 İtalya Kupası Magazin

05:00 TFF 1. Lig Özetler

05:25 Efsanelerin İzinde

05:30 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 TFF 1. Lig Özetler

07:00 Stadyum

07:25 Süper Lig Özetler

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 İlk Baskı

08:30 Süper Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:40 Napoli - Juventus

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Spor Kitaplığı

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:15 Süper Lig Özetler

12:40 Almanya Bundesliga Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Gündem Futbol

14:00 TBMM-TV

15:00 La Liga Özetler

15:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol

16:00 Spor Bülteni

16:30 Napoli - Juventus

17:00 Bundesliga

17:45 TFF 1. Lig Goller

17:55 Takvim Yaprakları

18:00 Spor Merkezi

19:30 Napoli - Juventus

20:00 Hedef Süper Lig

20:00 İtalya Kupası Magazin

20:30 İngiltere Premier Lig Özetler

21:00 Dakika Skor

21:30 Süper Lig Özetler

22:25 İngiltere Premier Lig Özetler

22:40 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com

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