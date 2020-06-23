23 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı
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23 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı

23 Haziran 2020 Salı günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

23 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı
23.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 23.06.2020 06:45

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:10 Uzaylı İstilası

01:25 Cehennemden Kaçış

02:30 5N 1K

03:15 Akasya Durağı

04:30 Corgi

05:15 Akasya Durağı

05:45 Yabancı Damat

06:15 Yabancı Damat

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

10:45 Güneşi Beklerken

13:15 Aşk-ı Memnu

13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

15:45 Arka Sokaklar

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çarkıfelek

22:30 Hekimoğlu

Kaynak: InterSinema.com

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