23 Haziran 2020 Haberleri
23 Haziran 2020 Manşet Haberleri.
24.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 24.06.2020 00:15
- Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
- Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
- Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
- Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
- Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
- Gürcistan'da bebeğini 5 bin dolara satmaya çalışan çift gözaltına alındı
- Köpeğiyle fotoğraf çektiren sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın bacak kasları dikkat çekti
- İstanbul Valiliği sağanak sonrası oluşan hasarın bilançosunu paylaştı
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
- Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
- Mantar toplamaya çıkan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
- Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
- Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
- Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten vazgeçmeli
- Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
- Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
- Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
- Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
- Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
- Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
- Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Cenk Azeri, intihar etti
- Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
- Koronavirüs tedbirleri kapsamında Trabzon'da maske takma zorunluluğu getirildi
- Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz
- Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı
- Esenyurt'ta vatandaşlar sel sularına dalarak arama çalışması yaptı
- Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- Esenyurt'ta sel sularını kapılan kadını kurtaran adam konuştu: Elleri biraz parçalanmıştı
- Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı
- Esenyurt'ta bir kişinin ölümüne neden olan derenin taşma anı kameralara yansıdı
- Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti
- Polis, her yerde 1 yaşındaki çocuğun yüzüne öksüren kadını arıyor
- ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı
- Esenyurt'ta sel sularında mahsur kalan çocuk mahalleli tarafından kurtarıldı
- Cansız bedeni bulunan gencin, kız kardeşinin ağıdı yürekleri dağladı
- Fransa'da Amiens ve Toulouse resmen küme düştü
- Son Dakika: 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazananların ücretleri iade edilecek
- ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
- Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı