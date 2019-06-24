23 Haziran 2019 Haberleri
23 Haziran 2019 Manşet Haberleri.
- Ekrem İmamoğlu son 35 yılın rekorunu kırdı
- Ekrem İmamoğlu sevinci İBB önüne taştı!
- Ekrem İmamoğlu, vatandaşlara seslendi: Ben Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim
- Özge Ulusoy, İstanbul seçiminin ardından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu!
- AK Parti Adayı Binali Yıldırım'ı vatandaşlar teselli etti
- Dünya basını İstanbul seçimini böyle duyurdu
- Davutoğlu'ndan İmamoğlu'na tebrik mesajı
- AK Partili vatandaşlar, İstanbul İl Başkanı'na istifa çağrısında bulundu
- Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının ardından Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken mesaj!
- Ekrem İmamoğlu destekçileri soluğu meydanlarda aldı!
- Saadet Partisi'nin 56 bin oyu CHP'ye gitti!
- YSK Başkanı Sadi Güven: Mazbata hak edene verilecektir
- Melih Gökçek'ten İstanbul seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'na tebrik mesajı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum
- CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu balkon konuşması yaptı: Demokrasi destanı yazdık
- AK Partili Turan: Muhasebe dönemi, toparlanın gitmiyoruz
- Karamollaoğlu'dan seçim sonucuyla ilgili ilk açıklama: Bize düşen karara saygı duymaktır
- Şamil Tayyar'dan İstanbul seçimi sonrası dikkat çeken çıkış
- Bahçeli'den seçim sonuçlarına ilk yorum: Milli iradenin tercihi ortaya çıktı
- Ekrem İmamoğlu İstanbul'un 27 ilçesinde sandıktan birinci çıktı
- HDP'den İstanbul seçimi sonrası ilk mesaj: Demokrasi ittifakını örelim, Türkiye'yi demokratikleştirelim
- İYİ Parti Lideri Akşener seçim sonucunu değerlendirdi: Bu seçimin kazananı milli iradedir
- 23 Haziran seçiminde Kağıthane'de son durum
- İstanbul seçimini en yakın bilen anket şirketi KONDA Araştırma oldu
- 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Küçükçekmece ilçesinde son durum!
- 23 Haziran seçiminde Kartal'da son durum
- Sezai Temelli'den seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirme: Barış tercih edenler kazandı
- 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Maltepe ilçesinde son durum!
- İşte 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Şile ilçesinin seçim sonucu
- Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Sizinle çalışmaya hazırım
- 23 Haziran seçiminde Başakşehir'de sandıkların yüzde 100'ü açıldı
- 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Sultanbeyli ilçesinde son durum!
- 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Silivri ilçesinde son durum!
- 23 Haziran seçiminde Esenler'de son durum
- 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Sultangazi ilçesinde son durum!
- Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum: Her şey çok güzel olacak demiştik, oldu
- 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Sarıyer ilçesinde son durum!
- 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Sancaktepe ilçesinde son durum!
- İşte 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Çekmeköy ilçesinin seçim sonucu
- İmamoğlu'ndan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum: Herkes benimle çalışabilir
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