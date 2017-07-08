23. Gün Tamamlandı... Yürüyüşçüler Tuzla'ya Kamp Kurdu

23. Gün Tamamlandı... Yürüyüşçüler Tuzla'ya Kamp Kurdu

(Ek Görüntü) 23. GÜN TAMAMLANDI.

(Ek Görüntü) 23. GÜN TAMAMLANDI... YÜRÜYÜŞÇÜLER TUZLA'YA KAMP KURDU

(Tür: İstanbul)