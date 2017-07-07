23. Gün Tamamlandı... Yürüyüşçüler Tuzla'ya Kamp Kurdu

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA



Adalet Yürüyüşü'nün 23. günü İstanbul'da tamamlandı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler bugün 19 kilometre yol kat ederek, Tuzla'ya ulaştı. Yürüyüşün ardından, Tuzla Stadyumu'nun yanındaki alana kamp kuruldu.



Geceyi burada geçirecek olan yürüyüşçüler, çadırlarını kurdu. CHP lideri Kılıçdaroğlu akşam saatlerinde, CNN Türk ekranlarında canlı yayın konuğu oldu. Canlı yayın kamp alanında bulunan tarafından ilgiyle izlendi. Kamp alanında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşe başından itibaren katılanlar da vardı.



"YÜRÜYÜŞÜMÜZ İYİ GEÇTİ"



Onlaradan biri olan Zafer Akyüz yürüyüşü şöyle değerlendirdi: "Ankara'dan, Güvenpark'tan itibaren yürüyoruz. Yürüyüşümüz iyi geçti. Bazen zorluklar oldu. Yürürken oruçluydum ama sıkıntı olmadı. Çünkü yürüyüşümüz Adalet'ti. Adalet olmadan hiç bir şey olmayacağı için, yaşanan sıkıntılar önemli olmadı."



Akyüz ile beraber yürüyen arkadaşı Ahmet Mutlu ise, "Yürüyüşe Ankara'dan başladık, Tabi İstanbul'a gelirken heyecanlıydık. En yakın dostlarımız bile bu yürüyüş olmaz dediler. Bu yürüyüşün yapılması lazımdı. Çok güzel bir yürüyüş oldu. Ben 58 yaşındayım. Kalp ve tansiyon hastasıyım. İlaçlarımla birlikte yürüdüm" diye konuştu.



Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüyenlerden Özcan Kırkanlar, "Bugün 23'üncü günümüz. Ankara'dan 15 Haziran'da yürüyüşümüz başladı. Büyük coşku ve heyecanla yürüyüşümüz devam ediyor. Bu CHP'nin parti olarak değil, bütün partilerin adalet yürüyüşü. Birtakım hukuksuzluklar, adaletsizlikler için yürüyüş yapıyoruz. Çocuklarımız, torunlarımız için inşallah iyi olur" şeklinde konuştu.



Öte yandan yürüyüşün bugünkü etabına katılan en küçük yürüyüşçü, Deniz Ekin Ceylan'ın, ablası Ada ile birlikte okuduğu Atatürk şiiri kamp alanında bulunanlar tarafından büyük alkış topladı.