23.Gün sahur menüsü! 5 Mayıs Çarşamba 2021 Ramazan sahur menüsü
Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının yirmi üçüncü sahuru yapılacak. Sahurda ne yesem düşüncesinde olanlar için sağlıklı sahur menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için sahurda yediklerinize dikkat etmelisiniz Sahuru normal günlerdeki kahvaltı gibi düşünmeliyiz böylece daha sağlıklı ve rahat bir sahur yapmış oluruz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için menümüze bakın!
Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının yirmi üçüncü sahuru yapılacak. Sahurda ne yesem düşüncesinde olanlar için sağlıklı sahur menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için sahurda yediklerinize dikkat etmelisiniz. Özellikle lif bakımından yüksek ve tok tutan yiyecekler yemeli, hamur işi ve şekerli yiyeceklerden kaçınmalısınız. Sahuru normal günlerdeki kahvaltı gibi düşünmeliyiz böylece daha sağlıklı ve rahat bir sahur yapmış oluruz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olacağız!
23.GÜN SAHUR MENÜSÜ!
- Avokado soslu ekmek
- 1 tane haşlanmış yumurta
- Lor peyniri
- Fıstık ezmeli-muzlu ekmek
- 1 bardak çay
- domates, salatalık
- zeytin
- yeşillik
- Bol su
AVOKADO SOSLU EKMEK VE FISTIK EZMELİ-MUZLU EKMEK
Biri fıstık ezmesi ve muz, diğeri ise avokado sos, peynir ve yumurta. Hem sağlıklı hem çok doyurucu oluyor. Sahurlarınız tercih edebilirsiniz.