23. FINA Dünya Gençler Atlama Şampiyonası
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Ukrayna'da düzenlenen 23. FINA Dünya Gençler Atlama Şampiyonası'nda milli sporcular Sude Köprülü ve Gül Handan Karaköse, final atlama hakkı elde etti.
Ukrayna'da düzenlenen 23. FINA Dünya Gençler Atlama Şampiyonası'nda milli sporcular Sude Köprülü ve Gül Handan Karaköse, final atlama hakkı elde etti.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2-9 Aralık tarihlerinde başkent Kiev'de düzenlenen şampiyonada, genç B kategorisi 1 metre tramplen disiplininde Sude Köprülü, final atlamaya hak kazandı.
Aynı kategoride 1 metre tramplen disiplininde Gül Handan Karaköse de final atlama hakkı elde etti.
AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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