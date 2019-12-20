23 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

20.12.2019 08:45 | Son Güncelleme: 20.12.2019 08:50

Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. 23 şüpheli bugün sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi.



Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Balıkesir merkezli 14 ilde yapılan operasyonda yakalanan 23 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. FETÖ/PDY Terör Örgütü ile mücadele kapsamında, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 7 gün önce FETÖ/PDY Terör Örgütünün adliye yapılanmasının deşifre edilmesi için yapılan çalışmada aralarında zabıt katibi, icra müdürü, infaz memuru olarak görev yapan şüpheliler ve irtibatları olduğu tespit edilen adliye mahrem imamları dahil toplam 26 şahsın bulunduğu Balıkesir, Ankara, Niğde, Bursa, İstanbul, Tokat, Samsun, Batman, Antalya, İzmir, Aydın, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin illerinde şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 23'ü yakalandı. Biri yurt dışında olduğu öğrenilen diğer 3 zanlıyı arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün erken saatlerde adliyeye sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA