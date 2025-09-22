Haberler

23 Eylül Salı 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 23 Eylül Resmi Gazete yayımlandı!

23 Eylül Salı 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 23 Eylül Resmi Gazete yayımlandı!
Güncelleme:
23 Eylül 2025 Salı tarihli Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü sayıda, yasama bölümünde kabul edilen kanunlar, yürütme ve idareye ilişkin düzenlemeler, yargı kararları ve çeşitli atamalar yer aldı. Ayrıca günün ilanları da Resmî Gazete'de duyuruldu. Vatandaşlar, yayımlanan tüm karar ve duyurulara PDF formatında erişebiliyor.

Resmî Gazete'nin 23 Eylül 2025 tarihli nüshasında öne çıkan başlıklar arasında yeni kanun ve yönetmelikler, idari düzenlemeler, yargıya ilişkin kararlar ile atama listeleri bulunuyor. İlanlar bölümünde ise kamu kurum ve kuruluşlarına dair güncel duyurular yer alıyor. Bugünün Resmî Gazete kararlarının tamamını incelemek isteyenler için detaylı içerikler erişime açılmış durumda.

RESMİ GAZETE 23 EYLÜL 2025 KARARLARI

23 Eylül 2025 Salı tarihli Resmî Gazete yayımlandı. Bugün açıklanan sayıda, yasama bölümünde kabul edilen yeni kanunlar, yürütme ve idareye dair düzenlemeler, yargı kararları ve atama listeleri yer aldı. Ayrıca ilanlar kısmında da kamuya ilişkin güncel duyurular bulunuyor.

YASAMA VE YÜRÜTME BÖLÜMÜ GELİŞMELERİ

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yasama bölümünde çeşitli kanunlar, yürütme bölümünde ise yeni yönetmelikler ve idari düzenlemeler öne çıktı. Bakanlıklar ve kurumlar tarafından alınan kararlar, detaylı olarak yayımlandı.

ATAMALAR VE YARGI KARARLARI

Atama listeleri Resmî Gazete'de duyuruldu. Ayrıca yargı bölümünde yer alan kararlar da kamuoyu ile paylaşıldı. Yargı alanındaki düzenlemeler ve alınan hükümler, ilgili bölümlerde yayımlandı.

İLANLAR VE PDF ERİŞİMİ

Günün ilanlarında kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik duyurular yer aldı. Resmî Gazete'nin 23 Eylül 2025 tarihli sayısı, vatandaşların inceleyebilmesi için PDF formatında erişime sunuldu.

TÜMÜ

Osman DEMİR
