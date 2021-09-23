23 Eylül Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 23 Eylül Perşembe İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Gündem haberler için bizi takip edin. Gündem haberler için bizi takip edin. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Yalıköy Mah,Tokatköy Mah,Merkez Mah

Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi

Açıklama : Ayedaş Kaynaklı Enerjı Kesıntısı

Başlama Tarihi : 23.09.2321 02:11 Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2321 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih



Etkilenen Mahalleler : Ayvansaray Mah,Atikali Mah

Arıza Sebebi : 230 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 23.09.2321 02:23

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2321 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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