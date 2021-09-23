23 Eylül Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
23 Eylül Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 23 Eylül Perşembe 2021 İSKİ su kesintileri
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 23 Eylül Perşembe İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Gündem haberler için bizi takip edin. Gündem haberler için bizi takip edin. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yalıköy Mah,Tokatköy Mah,Merkez Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Ayedaş Kaynaklı Enerjı Kesıntısı
Başlama Tarihi : 23.09.2321 02:11 Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2321 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Ayvansaray Mah,Atikali Mah
Arıza Sebebi : 230 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.09.2321 02:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2321 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.