23 Eylül Masterchef Mavi takımda dokunulmazlığı kim aldı? 23 Eylül Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? - Haberler
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23 Eylül Masterchef Mavi takımda dokunulmazlığı kim aldı? 23 Eylül Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

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23 Eylül Masterchef Mavi takımda dokunulmazlığı kim aldı? 23 Eylül Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 23 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda yaratıcılık oyunu oynanıyor. En iyi yemeği yapan kişi dokunulmaz olacak ve 1 kişinin ismini söyleyecek. Peki, Masterchef Mavi takımda dokunulmazlığı kim aldı? 23 Eylül Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

23 Eylül Perşembe günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu kırmızı takım kazanmıştı. Buna göre Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 23 Eylül Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Dün yapıçan haftanın 2. takım oyununu Mavi takım kazanmıştı. Kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oynamıştı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Toplam 5 yemek istendi. Masterchef 23 Eylül günü istenen yemekler şöyle.

23 Eylül Günün Menüsü:

  • - Kuşkonmaz Çorbası
  • - Vol Au Vent
  • - İsveç Köfte
  • - Dana Yanağı
  • - Peche Melba

Henüz kazanan takım açıklanmadı. 5 yemekte en çok puanı alan takım kazanmış olacak. Şuan oylamaya geçildi. Toplam 30 oy verilecek. 15'i geçen takım kazanacak.

Yemekler ve kazanan takımlar:

  • - Kuşkonmaz Çorbası kazanan : 6-0 (KIRMIZI TAKIM)
  • - Vol Au Vent kazanan : 5-1 (MAVİ TAKIM)
  • - İsveç Köfte kazanan : 4-2 (MAVİ TAKIM)
  • - Dana Yanağı kazanan : 4-2 (KIRMIZI TAKIM)
  • - Peche Melba kazanan : 4-2 (KIRMIZI TAKIM)

TOPLAM SONUÇ : 17-13

KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM

Buna göre kırmızı takım 3. takım oyununu kazandı ve haftayı 2-1 önde tamamladı. Mavi takım birazdan bireysel dokunulmazlık oynayacak.

Bugün takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışma halen devam ediyor. Kazanan isim açıklandığında yazacağız.

  • 6. olan yarışmacı : Ateş
  • 5. olan yarışmacı : Mert
  • 4. olan yarışmacı : Azize
  • 3. olan yarışmacı : Hasan
  • 2. olan yarışmacı : Burcu
  • 1. olan yarışmacı : Eren

23 Eylül Masterchef Mavi takımda dokunulmazlığı kim aldı? 23 Eylül Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

KAZANAN İSİM : EREN

23 Eylül Masterchef Mavi takımda dokunulmazlığı kim aldı? 23 Eylül Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM : EREN

Buna göre dokunulmazlığı Eren kazanıyor. Eren birazdan 5. eleme adayını belirleyecek.

Eren 5. eleme adayı olarak Hasan'ın ismini söyledi.

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Haber: 23 Eylül Masterchef Mavi takımda dokunulmazlığı kim aldı? 23 Eylül Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? - Haberler
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