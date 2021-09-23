23 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 23 Eylül Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31607 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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23 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 23 Eylül Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31607 sayılı Resmi Gazete

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23 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 23 Eylül Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31607 sayılı Resmi Gazete

23 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 23 Eylül Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 23 Eylül 2021 Perşembe Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar?

PERŞEMBE, ORDU (Haberler.com) - Resmi Gazete bu günün kararları neler? 23 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 23 Eylül Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

23 EYLÜL RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN KARARLAR!

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

–– Erzurum Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uzaktan Öğrenim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2021 Tarihli ve E: 2020/18, K: 2021/38 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 8/6/2021 Tarihli ve 2018/9957 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/6/2021 Tarihli ve 2016/9076 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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Haber: 23 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 23 Eylül Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31607 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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