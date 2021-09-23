23 Eylül 2021 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

02:55 Kalk Gidelim

04:50 Yıldızların Yolu

05:45 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

06:55 Tövbeler Olsun

10:15 Kalk Gidelim

13:25 Benim Adım Melek

16:20 Seksenler

19:00 Ana Haber

23:50 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı