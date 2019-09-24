23 Eylül 2019 Haberleri
23 Eylül 2019 Manşet Haberleri.
24.09.2019 00:18
- IMF heyeti Türk ekonomisinde daralma beklemiyor
- İmamoğlu, İstanbullu seçmenin yüzde 51,8'inin kendisinden memnun olmadığını belirten araştırma sonucunu yorumladı
- İmamoğlu: Yenikapı'da sergilenen araçların tümü iade edildi
- Hakkında yakalama kararı çıkarılan 32 asker FETÖ üyeliğinden tutuklandı
- Ciciş Ceyda Instagram'da paylaştığı çırılçıplak fotoğrafı kısa bir süre içerisinde sildi
- Beşiktaş-Başakşehir maçını değerlendiren Erman Toroğlu: Hakem Beşiktaşlıydı
- Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Hakemler iyi niyetli değil
- Pendik'te orman yangını çıkaran şahıs terör örgütü üyeliği ve orman yakmak suçlarından tutuklandı
- 'Gemiyi limana yanaştıracağız' deyip Beşiktaş taraftarından destek istedi
- Suat Arslanboğa'nın kararı, Başakşehirli futbolcuları çıldırttı!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan iklim zirvesinde konuştu: Plastik poşet kullanım oranını 4'te 3 oranında düşürdük
- Rusya, Usame bin Ladin oyuncağı satışa çıkaran mağaza yetkililerine soruşturma başlattı
- Süper Lig'de 5. hafta tamamlandı! İşte puan durumu
- İBB Başkanı İmamoğlu'ndan belediyedeki işten çıkarmalara ilişkin soruya cevap: Onlardan hesap sorsun
- Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu!
- Burak Yılmaz golle döndü
- Ekrem İmamoğlu, İBB'nin borcunu açıkladı: Tolalde borcu 50 milyar TL'nin üzerinde
- Süper lüks yat Moonlight 2, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi
- Karaman'da iki minibüs çarpıştı: 15 yaralı
- ABD Başkanı Donald Trump: Erdoğan ile arkadaş olduk
- Vodafone Park'ta Sergen Yalçın sesleri!
- Balon balığı kız çocuğunun parmağını kopardı
- 'Kızım kaçırıldı' diyerek canlı yayına çıkan babanın, engelli kızını pazarladığı ortaya çıktı
- Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: İstanbul'un doğası için büyük bir hata
- Hamile eşini kucağında çocuğu varken sokak ortasında dövdü
- Adem Ljajic, Trabzonspor maçında yok!
- Beşiktaş tribünlerinden Fikret Orman'a tepki!
- Ünlü model Emily Ratajkowski'den iç çamaşırlı paylaşım!
- Abdullah Gül'ün 'ortak aday' olacağı iddiasına İYİ Parti'den yanıt: Bu ne münasebetsiz bir Türkiye tahmini
- AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan partideki istifalara ilişkin açıklama
- Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, IMF heyetinin muhalefet ile görüşmesine tepki: Uygun bulmuyoruz
- Hasan Ali Kaldırım, 2 ay sonra takımla birlikte çalıştı!
- Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, ABD'de yürüyüş yaparken görüntülendi
- Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı
- Soylu: Sabahat Akkiraz konserine 'izin verin' diye talimat verdim, engellemek ne demek?
- Küresel ısınmayı reddeden Trump'ın İklim Zirvesi'ne katılması şaşkınlık yarattı
- Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'dan iflas alarmı veren Thomas Cook'a ilişkin açıklama
- İmamoğlu'ndan Devlet Bahçeli mesajı: Acil şifalar dilerim
- Unutulmaz spor spikeri Necati Karakaya vefat etti
- Usta sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan İki Gözüm filminin çekimleri ailenin karşı çıkmasına rağmen başladı