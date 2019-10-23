23 Ekim 2019 Tv8 Yayın Akışı

23.10.2019 06:45

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Seda Sayan İle Yemekteyiz

02:30 Gel Konuşalım

05:30 Oynat Bakalım

06:00 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 8'de Bugün

09:30 Gel Konuşalım

13:15 Seda Sayan İle Yemekteyiz

16:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye

Kaynak: InterSinema.com