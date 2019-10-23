23 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı

23.10.2019 06:45

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Aktüel Futbol

01:00 Spor Artı

02:00 Aktüel Futbol

03:00 Bundesliga

03:45 Spor Artı

04:45 Spor Atlası

04:55 Spor Kitaplığı

05:00 Süper Lig Özetler

05:30 TFF 1. Lig Özetler

06:00 İngiltere Premier Lig Özetler

06:35 Almanya Bundesliga Özetler

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Panorama

09:25 Almanya Bundesliga Özetler

09:45 İngiltere Premier Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

10:55 TFF 1. Lig Panorama

11:00 Spor Manşet

12:00 Süper Lig Goller

12:10 Almanya Bundesliga Panorama

12:15 Pota Altı

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:55 İngiltere Premier Lig Panorama

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

15:00 Gündem Futbol

15:55 Dünya Kulüpler Şampiyonası Plaj Futbolu

17:00 Spor Akşamı

17:50 Süper Lig Goller

18:00 Spor Merkezi

18:55 2019 Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası Voleybol Karş. “F

18:55 Fenerbahçe – Galatasaray

21:00 Futbol Aklı

23:00 Premier Futbol

Kaynak: InterSinema.com