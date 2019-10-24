23 Ekim 2019 Haberleri
23 Ekim 2019 Manşet Haberleri.
24.10.2019 00:18
- Erdal Aksünger'den skandal açıklama: PYD terör örgütü değildir
- Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yönetimine çağrı: Andone'nin bonservisini alın
- Rusya, terör örgütü YPG ile Soçi'deki mutabakatı görüştü
- Yuto Nagatomo, Tsubasa'ya konuk oluyor!
- Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig, Zenit'i 2-1 yendi!
- Hadise doğum gününde mezdeke oynadı
- Kuaförüm Sensin'de stüdyoyu terk eden Murat diskalifiye edildi
- Beşiktaş'ın eski yengesi Jelena Karleusa'dan olay pozlar!
- Tartıştığı adamı tabancayla yaralayıp halk otobüsüyle kaçmaya çalıştı, yakalandı
- Yangın faciasında ölen baba ve 3 çocuğu toprağa verildi
- Önce keşif yaptı sonra 5 metre yükseklikten koşarak atladı!
- Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 14 yaralı
- Donald Trump'tan teröristbaşı Mazlum Kobani'ye skandal teşekkür tweeti: ABD'ye davet etti
- İspanyol yorumcudan Galatasaraylıları kızdıracak sözler: İstanbul cehennemi sözü bir yalan
- Soçi Mutabakatı sonrası Rusya sınırda devriyeye başladı
- Norm Ender'den 'Mekanın Sahibi şarkısı çalıntı' iddiasına yanıt: Bebelerin kurbanı olmayın
- Jimmy Durmaz'dan sert tepki: İnanılmaz bir hayal kırıklığına uğradım
- Meteoroloji'den 'Kasım'da kar yağabilir' iddiasına yanıt: Tahminler kurum kaynaklı değil
- Bahçeli, Erdoğan'a 'Hakan kaftanı' hediye etti
- Kamışlı'da Rus uçağı hareketliliği sürüyor
- Avrupalı vekillerden küstah Türkiye çağrısı: Silah ihracatı durdurulsun, ekonomik yaptırım uygulansın
- CHP'li Özgür Özel'den Yılmaz Ateş'in açıklamalarına tepki: Partisine ihanet etmiştir
- Trump'ın yaptırım açıklamasının ardından dolar düşüşe geçti
- İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: Örgütün sözde Türkiye imamının kızı yakalandı
- İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine Mehmet Ergen getirildi
- İrfan Can Kahveci: Hedefimiz ülkemiz adına ilk galibiyeti almak
- ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar kalkacak
- ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den Suriye açıklaması: Bölgede Türkler ve Ruslar ile çalışacağız
- WhatsApp beta sürümüne 'Grup Gizlilik Ayarları' özelliği geldi
- Türkiye ile anlaşma sonrası Rusya'dan PKK/YPG'ye bir günde iki uyarı
- 'Eşim kayıp' diye TV programlarına çıkan zanlı, cinayeti itiraf etti: Eşimi yakarak öldürdüm
- Rasulayn'da arama-tarama faaliyetleri devam ediyor: Çok sayıda katyuşa roketi ele geçirildi
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Türkiye ABD'den Patriot sistemlerini satın alabilir
- Paulo Fonseca: Cengiz idmanlara başladı
- NBA'in en çok kazananı yine LeBron James
- Monaco, Slimani'nin serbest kalma bedelini ödeyip transfer edecek
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'yi ziyaretinde dikkat çeken detay
- Almanya'dan Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakata ilişkin açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
- Ronaldo'nun tecavüz davasında flaş gelişme: DNA'sı eşleşti!
- Hikmet Karaman: Falcao'nun sonu geldi!