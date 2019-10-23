23 Ekim 2019 Eurosport Yayın Akışı

23.10.2019 06:45

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:15 Haberler

00:35 Spor Otomobil

01:20 Masa Tenisi

02:30 Spor Otomobil

03:15 Spor Otomobil

04:00 Superbike

05:30 Tüm Sporlar

06:00 Bisiklet

07:00 Bisiklet

08:00 Bisiklet

09:30 Spor Otomobil

10:15 Yatçılık

10:45 Tüm Sporlar

11:00 Olimpiyat Oyunları

12:00 Olimpiyat Oyunları

12:30 Masa Tenisi

14:00 Superbike

15:00 Spor Otomobil

16:30 Snooker

18:30 Spor Otomobil

19:00 Spor Otomobil

20:30 Haberler

20:40 Snooker

22:00 Bisiklet

Kaynak: InterSinema.com