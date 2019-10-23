23 Ekim 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı
23 Ekim 2019 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
01:30 Maç Saati
02:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
02:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
02:45 Süper Lig Kısa Özet
03:00 beIN Manşet
03:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
03:30 Maç Saati
04:45 Maç Saati
06:30 Dünden Bugüne
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
12:00 Maç Saati
13:45 UEFA Avrupa Ligi Magazin
14:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
15:00 Futbolun Şehirleri
16:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
16:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
17:30 Flaş Röportajlar
17:45 Basın Toplantısı
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Saati
19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
19:45 Ajax - Chelsea
20:45 Süper Lig Kısa Özet
21:45 Inter - B. Dortmund