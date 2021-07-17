23. Dönem Bursa Milletvekili Ali Koyuncu vefat etti
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23. Dönem Bursa Milletvekili Ali Koyuncu vefat etti

23. Dönem Bursa Milletvekili Ali Koyuncu vefat etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

23. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Ali Koyuncu (53) hayatını kaybetti.

23. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Ali Koyuncu (53) hayatını kaybetti.

AK Parti'nin 23. Dönem Bursa Milletvekili Ali Koyuncu bir süredir kanser sebebiyle tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesi'nde bugün vefat etti. Koyuncu'nun cenazesinin Cumartesi günü öğle namazını müteakip Ormankadı Mahalle Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Ali Koyuncu Kimdir?

Ali Koyuncu, 3 Şubat 1968'de Bursa Mustafakemalpaşa'da doğdu. Babasının adı Veli, annesinin adı Sacide'dir. Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset ve Liderlik Okulu'nu bitirdi. Tarım, hayvancılık ve ticaret işleriyle uğraştı. Türkiye Süt Üreticileri Birliği Genel Başkanlığı görevini yürüttü. Türkiye Sivil Toplum Platformu Kurucu Üyeliği, TOBB İçecek Sektör Temsilciliği, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Ankara Delegeliği, Ziraat Odası, Pankobirlik ile Ticaret Odası ve Ticaret Borsası Üyeliği görevlerinde bulundu. Evli ve 2 çocuk babasıdır. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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