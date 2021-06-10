23 branşta spor kursları başlıyor
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23 branşta spor kursları başlıyor

23 branşta spor kursları başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 23 spor branşında açılacak kurslarla, 5-18 yaş öğrenciler ücretsiz faydalanabilecek.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 23 spor branşında açılacak kurslarla, 5-18 yaş öğrenciler ücretsiz faydalanabilecek.

Gençlik ve Spor Gölpazarı İlçe Müdürlüğü ve Gölpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yapılan protokol kapsamında 23 branşta açılacak kurslarla, 5-18 yaş öğrenciler ücretsiz faydalanabilecek. Konu hakkında Gençlik ve Spor Gölpazarı İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Gölpazarı İlçe Spor Merkezi kayıtları ilçemizde başlamış bulunmaktadır. 23 branşta açılacak kurslardan 05-18 yaş arasındaki sporcu ve öğrenciler ücretsiz olarak faydalanabileceklerdir. Gölpazarı İlçe Spor Merkezi kapsamında açılacak olan branşlar atletizm, badminton, basketbol, bocce, boks, jimnastik, dart, futbol, kız futbol, güreş, halter, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, satranç, taekwondo, tenis, voleybol, okçuluk, wushu, yüzme şeklinde olacak. Gölpazarı İlçe Spor Merkezi çalışmalarına katılmak isteyenler hafta içi 10: 00-17: 00 saatleri arasında ilçemiz kapalı spor salonuna (İlçe Stadyumunun Yanı) giderek kayıt formlarını doldurmaları yeterli olacaktır. Kurslarda okullarımızdaki beden eğitimi öğretmenleri ve İlçe Spor Merkezi antrenörleri görev alacaktır. Okullarımızın spor salonları ile Gençlik ve Spor İlçe Merkezi Spor Salonları çalışmalarda kullanılacaktır" denildi. - BİLECİK

23 branşta spor kursları başlıyor
23 branşta spor kursları başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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