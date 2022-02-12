23 bin 500 ailenin yakacak desteği 2 bin 250 TL'ye çıkarıldı - Haberler
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23 bin 500 ailenin yakacak desteği 2 bin 250 TL'ye çıkarıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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23 bin 500 ailenin yakacak desteği 2 bin 250 TL'ye çıkarıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla 23 bin 500 aileye yapılan yakacak desteği bin 500 TL'den 2 bin 250 TL'ye çıkarıldı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla 23 bin 500 aileye yapılan yakacak desteği bin 500 TL'den 2 bin 250 TL'ye çıkarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kış ayları için verdiği yakacak desteğine bir yenisini daha ekledi. Her sene ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli olarak verilen yakacak desteğine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatlarıyla ek bir ödeme daha yapıldı. Daha önce bin 500 TL olan yakacak desteği ek ödeme ile birlikte 2 bin 250TL'ye çıkartıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'nde ikamet eden ihtiyaç sahibi 23 bin 500 aileye 17 milyon 625 bin TL yakacak desteğinde bulundu. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülen projede, ihtiyaç sahibi ailelerin 41 Su Nakit kartlarına daha önce yatırılan bin 500 TL'ye ek olarak, 750 TL daha yatırıldı. Böylelikle toplamda her aileye 2 bin 250 TL yakacak desteği yapılmış oldu. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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