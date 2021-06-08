"23. Bilimkurgu Öykü Yarışması" başvuruları başladı
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"23. Bilimkurgu Öykü Yarışması" başvuruları başladı

'23. Bilimkurgu Öykü Yarışması' başvuruları başladı
Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani - Haberler | Kültür Sanat

Türkiye Bilişim Derneğince (TBD) düzenlenen "23. TBD Bilimkurgu Öykü Yarışması" başvuruları başladı.

Türkiye Bilişim Derneğince (TBD) düzenlenen "23. TBD Bilimkurgu Öykü Yarışması" başvuruları başladı.

"Bilim kurgu hayranlarını, gerçek yaşamdan daha gerçek olan bilim kurgu masasında buluşturmayı" hedefleyen yarışmanın başvuruları 15 Eylül'de sona erecek.

Yarışmanın seçici kurulunda Cem Kılıçarslan, Ekin Açıkgöz, Kadir Yiğit Us, Koray Özer, Özgür Tacer, Seda Uyanık, Tevfik Uyar, Yasemin Tanbi yer alıyor.

En fazla 2 bin kelimelik öykülerle başvurulabilecek yarışmada, birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin ve üçüncüye bin liralık hediye çeki ödülü verilecek.

Yarışmanın teknik detayları, derneğin "tbd.org.tr" internet adresinden görülebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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