: 23 Aralık Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

23.12.2019 12:39 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:39

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Arnavutköy, Ataşehir, Başakşehir, Beykoz, Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kartal, Silivri, Çekmeköy, Üsküdar ilçelerinde su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı da belirtildi. İşte 23 Aralık Pazartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

23 ARALIK PAZARTESİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: Arnavutköy

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Boyalık Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-23 12:03:20.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: Ataşehir

İlçe : Ataşehir

Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Mah,Aşık Veysel Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-23 10:39:20.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: Başakşehir

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-23 10:31:37.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: Beykoz

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Riva Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-23 10:51:48.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: Beyoğlu

İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Hacı Hüsrev-İstiklal Mah,Hacı Ahmet Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-23 12:00:27.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: Esenyurt

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Orhangazi Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-23 09:50:30.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: Eyüpsultan

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Göktürk Merkez Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-23 11:12:07.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: Gaziosmanpaşa

İlçe : G.O.Paşa

Etkilenen Mahalleler : Şemsipaşa Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-23 11:50:02.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: Kartal

İlçe : Kartal

Etkilenen Mahalleler : Petroliş Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-23 11:20:26.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: Silivri

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Alipaşa Mah

Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-22 18:21:22.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: Çekmeköy

İlçe : Çekmeköy

Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-23 11:25:11.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: Üsküdar

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-23 11:35:17.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Haber Videosu