23 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

23.12.2019 09:24 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:24

Obradovic'e yeni sözleşme kapıda

Birsel Vardarlı Demirmen'in jübilesinde yeni sözleşme için yeşil ışık yakıldı

Taraftarların "Obradovic'e yeni sözleşme" akımı, karşılık bulduObradovic: Ali Koç ve Semih Özsoy 'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim

Birsel Vardarlı Demirmen: Gelecekte kulübüme hizmet edebilirim"Kendimi antrenörlüğe yakın hissediyorum""Unutamayacağım çok anım var""Şu an biraz dışarıda kalmak istediğimi söyledim"

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek: Ligde tek hedef şampiyonluk"2019 kariyerim için önemli bir yıldı""Alt yapı anlamında iyi bir durumdayız""İdolüm Federer"

Türkiye Cimnastik Federasyon Başkanı Suat Çelen: Hedefimiz 2020'de kota alan sporcularımızla madalya ve finaller kovalamak"2019 başarılarımızın taçlandığı yıl oldu""Hedefimiz olimpiyatlara gidip madalya kovalamak"

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GALATASARAY-Takım izinli

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

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Kaynak: DHA