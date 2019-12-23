23 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi
Obradovic'e yeni sözleşme kapıdaBirsel Vardarlı Demirmen'in jübilesinde yeni sözleşme için yeşil ışık yakıldıTaraftarların "Obradovic'e yeni sözleşme" akımı, karşılık bulduObradovic: Ali Koç ve Semih Özsoy'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim Birsel Vardarlı Demirmen: Gelecekte...
Obradovic'e yeni sözleşme kapıda
Birsel Vardarlı Demirmen'in jübilesinde yeni sözleşme için yeşil ışık yakıldıTaraftarların "Obradovic'e yeni sözleşme" akımı, karşılık bulduObradovic: Ali Koç ve Semih Özsoy'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim
Birsel Vardarlı Demirmen: Gelecekte kulübüme hizmet edebilirim"Kendimi antrenörlüğe yakın hissediyorum""Unutamayacağım çok anım var""Şu an biraz dışarıda kalmak istediğimi söyledim"
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek: Ligde tek hedef şampiyonluk"2019 kariyerim için önemli bir yıldı""Alt yapı anlamında iyi bir durumdayız""İdolüm Federer"
Türkiye Cimnastik Federasyon Başkanı Suat Çelen: Hedefimiz 2020'de kota alan sporcularımızla madalya ve finaller kovalamak"2019 başarılarımızın taçlandığı yıl oldu""Hedefimiz olimpiyatlara gidip madalya kovalamak"
SÜPER LİG20.00 İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)20.00 Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor (Denizli Atatürk)
GALATASARAY-Takım izinli
BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.
TFF 1. LİG19.00 Giresunspor - Altınordu (Giresun Atatürk)
BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi
20.00 TOFAŞ - Anadolu Efes