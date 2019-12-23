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23 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

Obradovic'e yeni sözleşme kapıdaBirsel Vardarlı Demirmen'in jübilesinde yeni sözleşme için yeşil ışık yakıldıTaraftarların "Obradovic'e yeni sözleşme" akımı, karşılık bulduObradovic: Ali Koç ve Semih Özsoy'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim Birsel Vardarlı Demirmen: Gelecekte...

23.12.2019 09:24 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:24
23 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

Obradovic'e yeni sözleşme kapıda

Demirmen'in jübilesinde yeni sözleşme için yeşil ışık yakıldı

Taraftarların "Obradovic'e yeni sözleşme" akımı, karşılık bulduObradovic: ve 'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim

Birsel Vardarlı Demirmen: Gelecekte kulübüme hizmet edebilirim"Kendimi antrenörlüğe yakın hissediyorum""Unutamayacağım çok anım var""Şu an biraz dışarıda kalmak istediğimi söyledim"

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek: Ligde tek hedef şampiyonluk"2019 kariyerim için önemli bir yıldı""Alt yapı anlamında iyi bir durumdayız""İdolüm Federer"

Türkiye Cimnastik Federasyon Başkanı Suat Çelen: Hedefimiz 2020'de kota alan sporcularımızla madalya ve finaller kovalamak"2019 başarılarımızın taçlandığı yıl oldu""Hedefimiz olimpiyatlara gidip madalya kovalamak"

SÜPER LİG20.00 İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)20.00 Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor (Denizli Atatürk)

GALATASARAY-Takım izinli 

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

TFF 1. LİG19.00 Giresunspor - Altınordu (Giresun Atatürk)

BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi

20.00 TOFAŞ - Anadolu Efes


Kaynak: DHA
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