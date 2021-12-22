23 Aralık Kozan Programı ve Basın Mensupları İçin Araç Duyurusu...
23 Aralık 2021 Perşembe günü gerçekleştirilecek Kozan programına katılmak isteyen basın mensupları için, aynı gün saat 10'da Adana Büyükşehir Belediyesi önünden araç kaldırılacaktır.
KOZAN, ADANA (Habermetre) - 23 Aralık 2021 Perşembe günü gerçekleştirilecek Kozan programına katılmak isteyen basın mensupları için, aynı gün saat 10'da Adana Büyükşehir Belediyesi önünden araç kaldırılacaktır.
Şehit Mustafa Fehmi Kubilay'ın adının yaşatılacağı Kent Meydanı ve Kurtuluş Savaşı Kahramanı Sırelif'in adını taşıyan Gündüz Bakımevi'nin açılışı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla, 23 Aralık 2021 Perşembe günü, saat 11. 45'te, Kozan'da yapılacaktır.
Tarih: 23 Aralık 2021
Saat: 11. 45
Yer: Kozan (Saimbeyli Cad. Türkeli Mah. Kozan Devlet Hastanesi Kavşağı, Atatürk İlkokulu Karşısı)
Basın mensupları için araç saat 10. 00'da Adana Büyükşehir Belediyesi (Taş Bina) önünden kaldırılacaktır.
Katılımınızı bekler saygılar sunarız…
Adana Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu
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