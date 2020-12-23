23 Aralık Doya Doya Moda yarışması puan durumu! 23 Aralık Doya Doya Moda yarışması günün birincisi!
23.12.2020 20:09 | Son Güncelleme: 23.12.2020 20:13
TV 8 ekranlarında yayınlanan haftanın 5 günü seyircisi ile buluşan 23 Aralık Doya Doya Moda yarışması puan durumu! 23 Aralık Doya Doya Moda yarışması günün birincisi!
Birbirinden farklı yarışmacıların kendi tarzlarını gösterdikleri yarışma 23 Aralık Doya Doya Moda yarışması puan durumu! 23 Aralık Doya Doya Moda yarışması günün birincisi!
DOYA DOYA MODA YARIŞMASI PUAN DURUMU
Sabiha:14
Birben:9
Bahar:12
Özde:12
Rabia:12
Ayşegül:6
Ceren:13
DOYA DOYA MODA YARIŞMASI GÜNÜN BİRİNCİSİ
Doya Doya Moda programında 23 Aralık Çarşamba gününün birincisi yapılan puanlama sonrasında 14 puanla Sabiha oldu.