23 ARALIK 2021 PERŞEMBE GÜNÜ İL VE İLÇELERİMİZDEKİ EĞİTİM ÖĞRETİM DURUMU - Haberler
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23 ARALIK 2021 PERŞEMBE GÜNÜ İL VE İLÇELERİMİZDEKİ EĞİTİM ÖĞRETİM DURUMU

23 ARALIK 2021 PERŞEMBE GÜNÜ İL VE İLÇELERİMİZDEKİ EĞİTİM ÖĞRETİM DURUMU
Habermetre - Haberler | Toplum

Giresun'un iç ve yüksek kesimlerindeki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitime, 23 Aralık Perşembe günü bir (1) gün ara verildi.

GİRESUN (Habermetre) - Giresun'un iç ve yüksek kesimlerindeki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitime, 23 Aralık Perşembe günü bir (1) gün ara verildi.

Meteorolojik verilere göre olumsuz hava şartları ve buzlanmanın devam etmesi beklendiğinden, Giresun İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Giresun Merkez ilçeye bağlı köy okullarında eğitime 23 Aralık Perşembe günü 1 (Bir) gün ara verildi.

İlçe hıfzıssıhha kurulları tarafından alınan karar gereğince; Bulancak ilçesine bağlı Yalıköy Şht. Pilot Tğm. Barış Çakır İlkokulu/Ortaokulu hariç tüm köy okullarında, Çanakçı, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki tüm köy okullarında eğitim öğretime 23 Aralık Perşembe günü 1 (Bir) gün ara verilmiştir.

Giresun Merkez ilçe dahil bu ilçelerin merkezlerinde bulunan okullarımızda ise eğitim öğretime devam edilecek olup, Taşımalı Eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz ise 23 Aralık Perşembe günü 1 (bir) gün izinli sayılacaklardır.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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