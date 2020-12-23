23 Aralık 2020 Eurosport Yayın Akışı
23 Aralık 2020 Çarşamba günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Haberler
00:15 Kayakla Atlama
00:50 Touring Car Racing
01:00 Kayakla Atlama
01:50 Snooker
02:00 Snooker
03:30 Alp Disiplini
04:15 Alp Disiplini
05:00 Snooker
07:00 Alp Disiplini
08:00 Alp Disiplini
09:00 Alp Disiplini
10:00 Alp Disiplini
10:30 Futbol
10:30 Nordic Combined
11:00 Kayaklı Koşu
12:00 Biatlon
12:00 Kayakla Atlama
13:00 Ski Flying
13:00 Biatlon
14:00 Biatlon
14:00 Kayakla Atlama
15:00 Kayakla Atlama
15:00 Biatlon
16:00 Nordic Combined
16:00 Snooker
16:30 Kayaklı Koşu
17:00 Futbol
18:30 Biatlon
18:40 Alp Disiplini
19:00 Biatlon
19:35 Alp Disiplini
20:00 Biatlon
20:45 Haberler
20:50 Alp Disiplini
21:30 Haberler
21:50 Alp Disiplini
22:35 Alp Disiplini
23:00 Alp Disiplini
23:45 Haberler
23:50 Wrc
Kaynak: InterSinema.com