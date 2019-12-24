23 Aralık 2019 Haberleri
23 Aralık 2019 Manşet Haberleri.
24.12.2019 00:18 | Son Güncelleme: 24.12.2019 00:18
- 'Gemide' filminde oyunculara uyuşturucu verildi mi? Yıldıray Şahinler tartışmalara son noktayı koydu
- Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a destek: Mansur Yavaş yalnız değildir
- Trabzon'da 22 ayrı noktada yangın çıktı! Valilik'ten son dakika açıklaması
- Akaryakıta çifte zam! Benzin 7 liranın üstüne çıktı
- Süper Lig'de 16. hafta tamamlandı! İşte puan durumu
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, Müslüman bir ülke olduğu için AB'ye alınmıyor
- Çipras'tan dikkat çeken Türkiye itirafı: Ege'de sıcak temastan korkuyordum
- Erkek mahkumla 1200'den fazla kez ilişkiye giren gardiyan tutuklandı
- Yemekten sonra rahatsızlanan 74 asker hastaneye kaldırıldı
- Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün'ün iddiaları hakkında açıklama: 'Bir okul yap' denilmiş, onu da yapmamış
- Vapurdan düşen kadın yaşamını yitirdi
- Yerli otomobilde yeni ayrıntı! Silüeti ortaya çıktı
- Trabzonspor, Konyaspor'u 1-0 yendi
- Alanyaspor, Denizlispor'a gol yağdırdı!
- Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol'un aşkı belgelendi
- Son dakika: Trump, Türkiye yaptırımlarını önlemek için devreye girdi
- FIFA, ırkçılık yapan futbolcuya 10 maç men cezası verdi
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Libya ile vardığımız mutabakattan kesinlikle geri adım atmayacağız
- Bartın'da iki katlı evde çıkan yangında 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
- Son dakika: Libya Başbakanı'ndan Türkiye resti: Baskı ve manipülasyon kabul etmiyoruz
- İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü
- Müşterisine getirdiği masa sonu oldu
- Ünlü futbolcu Ezequiel Garay'ın model eşi, çırılçıplak pozlarını paylaştı
- Yol verme nedeniyle tartıştığı kamyon şoförünü darp etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı: Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızı tebrik diyorum
- Hırsızı yakaladı, kaçmasın diye üzerine oturup polisi bekledi
- Son dakika: Türkiye, ABD ve Rusya ile peş peşe kritik Libya görüşmeleri yaptı
- Monaco'dan Galatasaraylıları sevindiren Onyekuru kararı!
- Meteoroloji'den 14 il için kuvvetli sağanak uyarısı
- İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu! Yağışlar cuma gününe kadar sürecek
- 5 kişiyi pompalı tüfekle katleden katilden kan donduran sözler: İçime cin girmiş gibi oluyorum
- Rapunzel masalı gerçek oldu! Her gün defalarca evlilik teklifi alıyor, gören koklamak istiyor
- Galatasaray, Muslera'nın önerdiği Marcelo Saracchi'nin transferinde sona geldi!
- Büyük rezalet! Evli öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişki görüntüleri çekti
- 3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cesedi çocuklarının odasında, başı kanar halde bulundu
- Rusya'dan ABD'nin TürkAkım ve Kuzey Akım-2'ye yaptırım uygulamasına sert tepki: Karşılıksız kalmaz
- CHP'li Bülent Kuşoğlu: Sinan Aygün'ün iddialarını yargıya taşıyorum
- Mohamed Elneny, Milan'a önerildi!
- Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek
- Suç örgütüne büyük darbe! Çete liderinin kim olduğunu öğrenenler duyduklarına inanamadı