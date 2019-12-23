23 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı
Haberler » Sinema » 23 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı - Haberler

23 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı

23 Aralık 2019 Pazartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

23.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 23.12.2019 06:45
23 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Haberler

00:10 Biatlon

01:30 Alp Disiplini

02:15 Alp Disiplini

03:00 Olimpiyat Oyunları

04:00 Olimpiyat Oyunları

05:00 Kuzey Kombine

06:00 Kuzey Kombine

07:15 Kayaklı Koşu

08:30 Alp Disiplini

09:30 Alp Disiplini

10:30 Alp Disiplini

11:15 Alp Disiplini

12:00 Olimpiyat Oyunları

13:00 Olimpiyat Oyunları

14:00 Biatlon

15:15 Biatlon

16:30 Biatlon

17:00 Biatlon

17:30 Alp Disiplini

18:15 Alp Disiplini

18:55 Judo

19:25 Atıcılık

20:00 Haberler

20:05 Alp Disiplini

22:00 Alp Disiplini

23:00 Alp Disiplini

Kaynak: InterSinema.com
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler