23 Aralık 2017 Haberleri
23 Aralık 2017 Manşet Haberleri.
- Bakan Soylu'dan CHP'li Özel'in 'Pensilvanya'ya Gitti' İddiasına Yalanlama
- Elon Musk Roket Fırlattı, Amerikalılar Ufo Sanıp Polisi Aradı
- Kudüs'te İsrail Polisi Tarafından Gözaltına Alınan 3 Türk Serbest Bırakıldı
- AK Partili Vekil MHP'li Başkan'a 'Mikroplu Sularla' İlgili Mektup Gönderdi
- ABD'li Komutan Askerlerini Uyardı: Büyük Savaş Yaklaşıyor!
- Çeçen Lider Kadirov'un İnstgram ve Facebook Sayfalarını Kapattılar
- Fenerbahçe, Konya Deplasmanında 2 Puan Bıraktı: 1-1
- Barcelonalı Messi, Real Madrid Maçında Kramponsuz Asist Yaptı
- Kule, Pilotu Yanlış Anlayınca, Güvenlik Birimlerini Alarma Geçirdi
- Pamuk Şeker Satıcıları Düğün Alanında Bıçakla Birbirlerine Saldırdı: 2 Ölü
- Konyasporlu Taraftarlar, Yaptıkları Koreografi Çalışmasıyla Alkış Topladı
- Timsah, Sel Sularından Teknesini Kurtarmaya Çalışan Adamı Öldürdü
- Eski Litvanyalı Manken, Eskort Olarak Geçirdiği 2 Yıl İçinde 30 Hollywod Yıldızı İle Yatmış
- Tümer Metin, Şenol Güneş'e Cevap Verdi: Stüdyoda Biz Seni Daha Çok Bekledik
- Şenol Güneş'in Azarlaması Sonrası beIN Sports Spikeri Kızardı
- Mahsur Kalan Genç Gökdelenden Aşağıya Düştü, Kamera Anbean Kaydetti
- İngiltere Merkezli Şirket Van'da Çağrı Merkezi Kurdu
- Beşiktaş, Deplasmanda Sivasspor'a 2-1 Yenildi
- Yemek Programındaki Yarışmacılar, Defileye Çıkacak Modelleri Aratmıyor
- Şırnaklılar Yanlış Yerde Alkışladı Erdoğan Anında Uyardı: Niye Alkışladınız?
- Taşeron İşçi Dikili Belediye Başkanı Hakkında Taciz İddiasıyla Suç Duyurusunda Bulundu
- İyi Parti Lideri Akşener 'Erdoğan'ı Tanıyorum' Deyip Seçim Tarihini Verdi
- Ayrılık Cinneti: 2 Ölü
- Evin Kızı Altınları Çalıp Erkek Arkadaşına Verdi
- Beşiktaşlı Quaresma, Yerde Kaldığı Pozisyonda Oyunu Devam Ettiren Hakeme İsyan Etti
- Güzellik Yarışmalarında Yüzü Gülmeyen Hande Erçel, Türkiye'nin Yıldızı Oldu
- Zehir Tacirleri 10 Kilo Esrarı Hz. Muhammed'in Adının Yazdığı Duvar Süsüne Gizledi
- El Clasico'da Barcelona, Real Madrid'i Bozguna Uğrattı: 3-0
- Adil Öksüz'ün Arkadaşının Tabutuna 'Düğünümüze Hoş Geldiniz' Yazılı Havlu Serildi
- Almanya, Hollanda ve Bulgaristan'dan Dikkat Çeken Türkiye Çıkışları
- Eski Kocası Tarafından Bıçaklanarak Öldürülen Kadının Tabutunu Kadınlar Taşıdı
- Nazlı Çelik, Yakışıklı Oyuncu Engin Öztürk'le Aşk Yaşıyor
- Temizlik İşçisinin Sokak Köpeğine Söylediği Arabesk Şarkı Sosyal Medyaya Damga Vurdu
- THY'nin Yeni Kargo Uçağı Boeing 777 Atatürk Havalimanına Ulaştı
- Nimet Abla'nın Önünde 200 Metrelik Umut Kuyruğu! Yağmur Altında Bekleyip Piyango Bileti Aldılar
- Bursaspor, Evinde Gençlerbirliği'ni Geçemedi: 1-1
- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 20. Dakikada Oyuncusunu Oyundan Aldı
- Gözaltındaki Bodrum Aşığı Suudi Prens'in Özgürlüğünün Bedeli: 6 Milyar Dolar
- Teriyer Cinsi Minik Köpek, Timsahı Dereye Kadar Kovalayıp Isırmaya Çalıştı
- Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın Oğlu Tekin'in Öleceği İddiaları Asılsız Çıktı