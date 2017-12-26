23 Aralık 2017 Ehliyet soruları cevapları ne zaman açıklanır? Ehliyet sınav yorumları MEB son dakika

Ehliyet sınav soruları cevapları ne zaman açıklanır sorusunun cevabı ve ehliyet sınav yorumları merak ediliyor. Ehliyet sınavı soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Motorlu Taşıtlar Sınavı her sene Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yılda beş defa yapılıyor. 2017 yılında 5. Sınav 23 Aralık Cumartesi günü yapıldı. Sınavdan çıkan adaylar sonuçlar açıklanmadan önce sorulara ve cevaplara bakarak tahmini puanlarını hesaplamak istiyorlar.Ehliyet sınavında 50 soru sorulur. Sınavda dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmez. Bu soruların 23 tanesi Trafik ve çevre dersinden, 12 tanesi İlk yardım dersinden, 9 tanesi Araç tekniği dersinden, 6 tanesi Trafik adabı dersinden oluyor. Sınavlarda dört ayrı kitapçık türü vardır. Fotoğraflı cevap kâğıdında kursiyerin soru kitapçığı türü yazmaktadır. Kursiyerler cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir. Ehliyet soruları cevapları sınav yorumları ile ilgili merak ettiklerinize haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir. Soru sayısı, sınav kuralları ve sınav süresi soru kitapçığının ön kapağında belirtilmiştir.

Bu bilgiler salon görevlilerince sınav başlamadan önce okunacaktır. Ehliyet sınavı soruları cevapları ve yorumları ile ilgili merak ettiklerinize haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

EHLİYET SINAV YORUMLARI

Yorumlar yapıldıkça sayfamız içerisine eklenecektir.

Nazlı: Ya sanki ehliyet sınavı değilde İran'a tır şoförü alımı..

Mehmet ÖLKER : Bir ehliyet sınavı yapmışım ama kesin geçtim ya

Pınar Uzkuç: Ayaklı ehliyet sınavı çıkmış sorular test kitabına döndüm.Meb artık beni sal gözünü seveyim

Furkan Mente: Ehliyet sınavı değil , tıp sınavı

Gulfidan YORGUN: Ehliyet sınavı gelmiş geçmiş en kazık soruları çözdüm geçtik mi acaba.

Mehmet Yusuf Suna: Ehliyet sınavı başarıyla sonuçlandırıldı +80 geliyor at fava bekle motor gene beni kurtardı evet akuyu aynı amper yerine büyük ile değiştirirsek elektrik devresi yanar motor mars donmuyorsa ama çalışmıyorsa yakıt bitmiştir dönüyor ama çalışmıyor yaği kontrol et

Mert Güngör: Ehliyet sinavi harika gecti umarim guzel sonuclanir

EHLİYET SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sonuçların açıklanacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

EHLİYET SINAVI SORULARI NASIL OLACAK?

Ehliyet sınavında 50 soru sorulur. Sınavda dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmez. Bu soruların 23 tanesi Trafik ve çevre dersinden, 12 tanesi İlk yardım dersinden, 9 tanesi Araç tekniği dersinden, 6 tanesi Trafik adabı dersinden oluyor. Çıkmış sorulara haberimiz içerisindeki link üzerinden ulaşabilirsiniz.