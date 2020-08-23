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23 Ağustos Pazar DHA Spor Gündemi

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: 21 takım çok zor olacak, nasıl yapacaklar anlayamıyorum"Transferlerimizin çok iyi olması gerekiyor""Avrupa'da kuvvetli takımlarla oynayacağız ama ben takımıma güveniyorum""Kimsenin beklemediği şeyler yaptık""Fatih nerede oynarsa başarılı...

23 Ağustos Pazar DHA Spor Gündemi
23.08.2020 09:27 | Son Güncelleme: 23.08.2020 09:35

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: 21 takım çok zor olacak, nasıl yapacaklar anlayamıyorum

"Transferlerimizin çok iyi olması gerekiyor"

"Avrupa'da kuvvetli takımlarla oynayacağız ama ben takımıma güveniyorum""Kimsenin beklemediği şeyler yaptık" "Fatih nerede oynarsa başarılı olacaktır""Maç yöneten hakemlerin, VAR'ın başında olmaması gerekiyor"

FENERBAHÇESarı lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.14.00 Teknik direktör Erol Bulut, basın mensupları ile bir araya gelecek.

BEŞİKTAŞ11.00 Siyah beyazlılar, PAOK maçı hazırlıklarına devam edecek.

GALATASARAYSarı kırmızılı ekipte, çift antrenmanla hazırlıklar sürecek.

TRABZONSPORBordo mavili takım günü izinli geçirecek.

YÜZME YARIŞI10.00 Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 32'nci kez İstanbul Boğazı'nda gerçekleşecek.UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ

22.00 Paris Saint-Germain - Bayern Münih


Kaynak: DHA

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