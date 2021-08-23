23 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 23 Ağustos Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sorgu ekranı? İşte Çılgın Sayısal Loto sonucu!

Çılgın Sayısal Loto için araştırmalar devam ediyor. 23 Ağustos Sayısal Loto çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 23 Ağustos 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı takip sayfası! 23 Ağustos Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Yenilenen Sayısal Loto kuralları neler? Çılgın Sayısal Loto ikramiyesi ne kadar, devretti mi? Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı izle!

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 23 Ağustos tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, yapılan çekilişte kazanan kim merak ediliyor. Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye ne kadar? İşte, 23 Ağustos 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı yayın izle! Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı izle!

23 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Ağustos Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat 21.30'da açıklanacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!

ÇILGIN SAYISAL LOTO İKRAMİYESİ NE KADAR?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 21.30'da açıklanacak bu nedenle şu an için belli değildir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilinmesi durumunda farklı miktarda ikramiye kazanmak mümkün.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurulabiliyor. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak da oynanabilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.

Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez. Oynanan her kolon sadece 3 TL'dir.

21 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir. Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bilinen numara adedine göre değişir: Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. Kuponları kendiniz doldurabildiğiniz gibi önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçebilirsiniz. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.