23 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 23 Ağustos Pazatesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31578 sayılı Resmi Gazete
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23 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 23 Ağustos Pazatesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31578 sayılı Resmi Gazete

23 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 23 Ağustos Pazatesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31578 sayılı Resmi Gazete
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23 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 23 Ağustos Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 23 Ağustos 2021 Pazartesi Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar?

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 23 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 23 Ağustos Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

23 AĞUSTOS PAZARTESİ RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN KARARLAR!

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Batman Üniversitesi Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kayseri Üniversitesi Ata Tohumu Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İşletmecilik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

–– Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yalova Üniversitesi Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

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23 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 23 Ağustos Pazatesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31578 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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