23 Ağustos 2021 Haberleri
23 Ağustos 2021 Manşet Haberleri.
- Sedat Peker'in 1.6 milyon takipçili sosyal medya hesabı kapandı
- Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, geriye düştüğü maçta Hatayspor'u 2-1 mağlup etti
- Yeni transfer Cicaldau, Hatay maçında Galatasaray taraftarını büyük hayal kırıklığına uğrattı: 6.5 milyon euro etmez
- Saadet Partisi'nde Karamollaoğlu'ndan Asiltürk'ün liderlik sözlerine imalı yanıt: Haddinden fazla ısrarı isabetli bulmam
- Kontrolden çıkan yakıt tankeri devrilip alev aldı, sürücü feci şekilde can verdi
- İntihar etmek isteyen gencin tüm planını sessizce arkadan yaklaşan polisler bozdu
- Hırsızlar her yerde aranıyor! Yatak odasında TL, dolar, sterlin, euro ne buldularsa çaldılar
- Galatasaray'ın penaltısı es geçilince taraftarlar isyan bayrağını açtı! Paylaşımlar tepkinin boyutunu gözler önüne serdi
- Merve Boluğur, siyah bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi
- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Finlandiya'yı 3-0 mağlup etti ve grupta 4'te 4 yaptı
- Fenerbahçelileri kahreden haber! Alexander Sörloth, Real Sociedad'da
- 'Anneanneme gidiyorum' diyerek evden çıkan Buket Elif Akbaba'dan 3 gündür haber alınamıyor
- 200 bin TL değerinde bakır çalan hırsızların polisi arayan vatandaşa sözleri pes dedirtti: Bir şey olmaz abla
- Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun ayrılığıyla kan kaybeden Güldür Güldür Show'a sürpriz bir transfer daha
- Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti
- Kazdağları'nda yangından kaçan ayı, alevlerle mücadele eden gönüllüye saldırdı
- Taliban, direnişin son kalesi Pencşir'i 3 koldan kuşattı
- Alex de Souza'nın tebriğine Arda Güler'den duygusal cevap: İdolüm, seni özledim
- Taliban'ın giremediği direnişin son kalesi Pencşir görüntülendi
- Google Haritalar'da yeni dönem! Kalem kalem tüm ücretleri gösterecekler
- İran, ticaret anlaşması yaparak Taliban yönetimini tanıyan ilk ülke oldu
- Şahan Gökbakar'ın aşı eleştirisine Bakan Koca'dan yanıt: Devlet, aşı zorunluluğu getirmedi
- Sergen Yalçın'ın 'Keşke gitmeseydi' dediği Elneny'i Fenerbahçe kadrosuna katmaya hazırlanıyor
- Cüneyt Arkın'dan gençlere eleştiri: Tarih bilinci olanlar Amerikan tıraşı yaptırmaz
- Konya'da bir kişi, tartıştığı kadın ile babasını öldürüp yaşamına son verdi
- Mucize kurtuluş kameralarda! Atmaktan vazgeçtiği adım hayata bağladı
- Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör eylemi
- İstanbul'a geçmeye çalışan 50 kaçak göçmen Kocaeli TEM Otoyolu'nda yakalandı
- Son Dakika: Türkiye'de 23 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti, 18 bin 857 yeni vaka tespit edildi
- Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Ryan Donk, Kasımpaşa'yla anlaşma sağladı
- Şile'de mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen su dolum tesisi mühürlendi
- Polise hakaret eden AK Partili Yılmaz'a parti yönetiminden de tepki geldi: AK Partili, vicdanları yaralamaz
- Çaldığı hatalı düdük sonrası kahroldu! Avantajı oynatmayan hakem pişmanlıktan kendini yerlere attı
- AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Afgan mülteci kampı' tepkisi: Türkiye'ye sormadan yapılan açıklamalar yok hükmündedir
- KKTC'den üzen haber geldi! Eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu yoğun bakımda
- Tanesi 5 liradan satılıyor! Tarlaya her girdiklerinde en az 200 meyve çalan hırsızlar üreticileri isyan ettirdi
- Paris Hilton'dan bomba itiraf! 17 yaşındayken cinsel istismara uğramış
- Otomotiv sektöründe sessiz bekleyiş! İşin uzmanı fiyatlarla ilgili merakı giderdi: Ufak ufak yükselmeye başladı
- AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu sene haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak, ders saatleri azaltılmayacak
- Sağlık çalışanlarını darbeden şüpheli: Suçlu olan mı var yoksa?