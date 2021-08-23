23 Ağustos 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
23 Ağustos 2021 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Z Raporu
00:30 Gamer
01:30 Maç Saati
03:15 beIN Süper Lig
04:15 Trio
04:45 Z Raporu
05:15 Maç Saati
07:00 Maç Saati
08:45 1 Yıldız 10 Gol
09:00 Yeni Gün
09:00 Maç Saati
10:45 1 Yıldız 10 Gol
11:00 beIN Manşet
11:00 Sanal Direktör
12:00 beIN Süper Lig
12:30 Nostalji Maçlar: Beşiktaş - Adanaspor
13:00 Trio
13:30 Z Raporu
14:00 Gamer
14:00 Arşiv Süper Lig
14:30 500 Great Goals Show
15:00 500 Great Goals Show
15:00 Taraftar
15:30 Football's Greatest
16:00 Maç Saati
16:00 Futbolun Şehirleri
17:00 Süper Hikayem
17:45 1 Yıldız 10 Gol
18:00 Benim 11'im
18:00 1 Yıldız 10 Gol
18:15 5 Soru 5 Cevap
18:15 Arşiv Süper Lig
18:30 Spor Toto Süper Lig Y. Kayserispor - A. Demirspor
18:45 Maç Başlıyor
19:15 Ç. Rizespor - V. Karagümrük
19:15 Trabzonspor - DG Sivasspor
20:00 Devre Arası
20:15 Ç. Rizespor - V. Karagümrük
20:15 Trabzonspor - DG Sivasspor
21:45 Galatasaray - A. Hatayspor
21:45 Gaziantep FK - Beşiktaş
22:30 beIN Süper Lig
22:45 Gaziantep FK - Beşiktaş
22:45 Galatasaray - A. Hatayspor
23:45 beIN Süper Lig
Kaynak: InterSinema.com