23 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı 23 Ağustos 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:30 Rocky 3 02:15 Siyah Beyaz Aşk 04:15 Akasya Durağı 04:30 Müzik Arası 05:30 Akasya Durağı 05:45 Yabancı Damat 07:00 Ankara'nın Dikmeni 09:45 Magazin D Cumartesi 09:45 Magazin D Pazar 13:00 Harry Potter ve Ateş Kadehi 13:00 Çatı Katı Aşk 16:00 Iron Man 3 16:15 Çatı Katı Aşk 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Harry Potter ve Ateş Kadehi 20:00 Harry Potter Ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı 22:45 Uzak Ara Eğlence 23:15 Çatı Katı Aşk Kaynak: InterSinema.com