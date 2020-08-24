23 Ağustos 2020 Haberleri
23 Ağustos 2020 Manşet Haberleri.
24.08.2020 00:15 | Son Güncelleme: 24.08.2020 00:15
- Kolombiya bandıralı gemide 60 milyon TL değerinde kokain ele geçirildi
- Son Dakika: PSG'yi 1-0 yenen Bayern Münih, Şampiyon Ligi şampiyonu oldu
- Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı
- Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı
- Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler
- ABD Başkanı Trump, koronavirüs tedavisiyle ilgili 'çığır açan' bir gelişme açıklayacak
- Avrupa'da ikinci dalga alarmı! 5 ülkede vaka sayıları korkutan boyuta ulaştı
- Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- Bursa'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı
- Galatasaray, Ismaila Coulibaly ile anlaştı
- Adana'daki orman yangınında 200 hektar alan yandı, 6 köy boşaltıldı
- Azerbaycan, sabotaj girişiminde bulunan Ermeni komutanı esir aldı
- Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
- Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
- Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi
- Son Dakika: Türkiye'de 23 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1217 yeni vaka tespit edildi
- Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Sosa'dan ilk sözler: Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim
- Bakan Soylu, Giresun'da sel sularına düşmekten son anda kurtuldu
- Son Dakika: Doğu Akdeniz'de araştırmalarına devam eden Oruç Reis'in Navtex süresi uzatıldı
- Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
- Giresun'daki sel felaketi sonrası Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
- En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
- Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
- Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
- Motosiklete tutunan patenli iki genç kızın tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı
- Adana'daki orman yangınında kundaklama şüphesi
- Çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan saldırgan yakalandı
- Bakanlar, sel felaketinde mahsur kalanlara kepçe ile ulaştı! O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
- Öfkeli koca tartıştığı eşini av tüfeğiyle yaralayıp, 1 yaşındaki çocuğunu alarak kaçtı
- Ölü bulunan kadının boğazında bıçak yarası tespit edildi
- Adana'da pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti
- Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
- Ryan Babel, 2 yıl sonra Galatasaray'dan ayrılacağını söyledi
- Suriyeli genç, Haliç'te fotoğraf çekerken boğuluyordu! Çevredeki vatandaşlar son anda kurtardı
- Madde bağımlısı genç evi savaş alanına çevirip yakmaya çalıştı
- Kozan'da çıkan orman yangını büyüdü, köyler boşaltılıyor
- UEFA, Başakşehir-Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle Okan Buruk'a uyarı cezası verdi
- Beyrut'ta patlamadan etkilenen hayvanlar böyle kurtarılıyor
- Marmaris'te karaya oturan lüks tekne vatandaşlar tarafından kurtarıldı
- Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu