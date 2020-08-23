23 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
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23 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

23 Ağustos 2020 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

23 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
23.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 23.08.2020 06:47

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu

00:00 Transfer

01:00 Maç Saati

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

01:30 Transfer

02:30 Süper Lig En İyi 10 Frikik Golü

02:45 Maç Saati

04:30 Transfer

05:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu

05:30 Avrupa Özel

06:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

07:00 Süper Lig En İyi 10 Frikik Golü

07:00 TFF 1. Lig'in Kralı Marco Paixao

07:00 Kolaysa Anlat

07:15 Süper Lig Maç Özetleri

08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:30 Maç Saati

09:45 Özel Röportaj

10:00 Kısa Özet: Sevilla - Inter

10:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

11:00 Transfer

12:00 Maç Saati

13:30 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

13:45 Özel Röportaj

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 Futbolun Şehirleri

14:00 Transfer

15:00 Spor Akademisi

15:00 Gamer

15:30 Süper Lig Sezonun 11'i

16:00 Maç Saati

16:45 Süper Lig Haftanın Golleri

17:45 Süper Lig'de Sezonun Genç & Parlayan Yıldızları

18:00 Transfer

19:00 Süper Lig Top 100 Gol

19:00 Kolaysa Anlat

20:00 Avrupa Özel

20:45 Özel Röportaj

21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü

21:00 Transfer

21:50 PSG - Bayern Münih

22:00 Maç Saati

22:45 UEFA Şampiyonlar Ligi

23:00 PSG - Bayern Münih

23:30 Süper Lig Sezonun 11'i

Kaynak: InterSinema.com

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