23 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı 23 Ağustos 2020 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu 00:00 Transfer 01:00 Maç Saati 01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet 01:30 Transfer 02:30 Süper Lig En İyi 10 Frikik Golü 02:45 Maç Saati 04:30 Transfer 05:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu 05:30 Avrupa Özel 06:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet 07:00 Süper Lig En İyi 10 Frikik Golü 07:00 TFF 1. Lig'in Kralı Marco Paixao 07:00 Kolaysa Anlat 07:15 Süper Lig Maç Özetleri 08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri 08:30 Maç Saati 09:45 Özel Röportaj 10:00 Kısa Özet: Sevilla - Inter 10:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet 10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet 10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri 11:00 Transfer 12:00 Maç Saati 13:30 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 13:45 Özel Röportaj 13:45 Süper Lig Haftanın Golleri 14:00 Futbolun Şehirleri 14:00 Transfer 15:00 Spor Akademisi 15:00 Gamer 15:30 Süper Lig Sezonun 11'i 16:00 Maç Saati 16:45 Süper Lig Haftanın Golleri 17:45 Süper Lig'de Sezonun Genç & Parlayan Yıldızları 18:00 Transfer 19:00 Süper Lig Top 100 Gol 19:00 Kolaysa Anlat 20:00 Avrupa Özel 20:45 Özel Röportaj 21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü 21:00 Transfer 21:50 PSG - Bayern Münih 22:00 Maç Saati 22:45 UEFA Şampiyonlar Ligi 23:00 PSG - Bayern Münih 23:30 Süper Lig Sezonun 11'i Kaynak: InterSinema.com