23 Ağustos 2019 Haberleri
23 Ağustos 2019 Manşet Haberleri.
24.08.2019 00:18
- Emine Bulut'u vahşice öldüren Fedai Varan son mesajı ortaya çıktı!
- Vida, N'Koudou'ya 3'lü çekmeyi öğretti
- Davutoğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt: Buradan meydan okuyorum
- Beşiktaş'ın yeni transferi N'Koudou, taraftarları mest etti!
- Davutoğlu'ndan AK Parti'ye sert eleştiri: Kendi kendini tasfiye ediyor
- Emine Bulut cinayetinde görüntüleri cep telefonu kamerasıyla çekip yayan kişi gözaltına alındı
- Beşiktaş'ın ilk golü Güven Yalçın'dan geldi
- Şenol Güneş, Beşiktaş-Göztepe maçını tribünden takip etti!
- Zeynep Bastık, konser gelirlerini Emine Bulut'un küçük kızına bağışlayacak
- Üsküdar'da binlerce kişi E-spor festivalinde buluştu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan üç belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu
- Cem Garipoğlu'nun babasının eski avukatı Metin Feyzioğlu Emine Bulut tweetiyle sosyal medyada büyük tepki gördü
- Beşiktaşlı taraftarlar Göztepe maçında 'Kadına uzanan eller kırılsın' tezahüratında bulundu
- Düşen asansör kabini sonu oldu
- Yeni Malatyaspor, Afriyie Acquah ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
- Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Emine Bulut yorumu: Bizde anneler kutsaldır
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya gidiyor
- Beşiktaş, Göztepe'yi 3-0 mağlup etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gül, Davutoğlu ve Babacan'a gönderme: Esameleri okunmayacak
- Mağdur Boşanmış Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen, Emine Bulut'un katili Fedai Baran'ı cinayet sebebiyle kutladı
- TFF'den Emine Bulut kararı
- BAE'de bir kadın kendisine iyi davrandığı gerekçesiyle kocasına dava açtı
- Riyad Mahrez'in eşi, arabada çektiği videoyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
- Hazırlık maçı öncesi Emine Bulut yazılı pankartla sahaya çıktılar
- Bülent Arınç'tan yeni parti kuracağı konuşulan Gül, Davutoğlu ve Babacan hakkında yorum
- Vicdansız büyükanne yaramazlık yapan torununun ayağını kaynar suya soktu
- Eski eşi Emine Bulut'u katleden cani için istenen ceza belli oldu
- HDP'liler tarafından oğlunun kaçırıldığını iddia eden anne isyan etti: Oğlum gelene kadar buradan ayrılmam
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emine Bulut çağrısı
- AK Parti'nin 7. Olağan Kongre tarihi belli oldu
- Dünyanın en zengin 8'inci kişisi David Koch hayatını kaybetti
- Samsun'daki selde 2 kişi hayatını kaybetti, en az 3 kişi kayıp
- 'Dijital çağın otobanları'nı Türk kadınları üretiyor
- Volkswagen, Tesla'yla ortaklık haberlerini yalanladı
- Kamil Koç'u satın alacak FlixBus Türkiye pazarını 'eşsiz bir fırsat' olarak görüyor
- Josef de Souza, Arabistan'ı karıştırdı
- PUBG'de devrim gibi değişiklik! Helikopter geliyor
- AK Parti'den Emine Bulut cinayetiyle ilgili açıklama: Görüntülerin yayılması vahşettir
- Emine Bulut haberini sunarken sözcükler spiker Hülya Hökenek'in boğazına düğümlendi
- PMT-76 platform makineli tüfeğinin prototipi tamamlandı