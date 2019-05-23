23-26 Mayıs AP Seçimleri: İngiltere ve Hollanda Sandık Başında

Hollanda ve İngiltere bugün sabah saatlerinden itibaren Avrupa Parlamentosu seçimleri için oy vermeye başlayan ilk ülkeler oldu.

Avrupa Birliği'ne üye ülkeler, aşırı sağ partilere desteğin arttığı bir dönemde Avrupa Parlamentosu seçimleri için 23-26 Mayıs tarihlerinde sandık başına gidiyor. Seçimler kimileri tarafından "tarihi" olarak nitelendiriliyor. Pazar günü sonuçlanacak seçimlerde, AB karşıtı aşırı sağ partilerin Avrupa Parlamentosu'nda gücünü artırması ve geleneksel partilerin gerilemesi öngörülüyor. Euronews.com'da Görüntüle