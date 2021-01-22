23 24 ocak 2021 sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar ne zaman bitecek?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

23 24 ocak 2021 sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar ne zaman bitecek?

22.01.2021 09:27 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:31
23 24 ocak 2021 sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar ne zaman bitecek?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan sokağa çıkma yasağı genelgesinde yer alan detaylar merak edilmeye devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlar 23 24 ocak 2021 sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar ne zaman bitecek? sorularının cevaplarını merak ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması hakkında son dakika açıklaması geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı saatleri hakkında merak edilenler aktarılırken marketlerin, bakkalların, kasapların ve manavların çalışma saatleri de kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, 23 24 ocak 2021 sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar ne zaman bitecek?

23 24 OCAK 2021 SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Vaka sayısındaki düşüş ve aşılama çalışmalarının ardından, 'Yasaklar ne zaman kalkacak?' sorusunun yanıtı vatandaşların bir numaralı gündem maddesi hâline geldi.

23-24 Ocak Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağının olup olmadığı, yapılması öngörülen kabine toplantısı sonrasında netlik kazanacak. İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan detaylara göre şu an için 23-24 Ocak hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı bilgisi yer buluyor.
Sokağa çıkma yasağı hakkında son dakika gelişmesi gerçekleşmezse 22 Ocak 21:00 itibari ile başlayacak 24 Ocak 2021 05:00 itibariyle son bulacak.

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? KISITLAMA NE ZAMAN KALKACAK?

- Koronavirüs salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Yaşar Güler Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Sezen Aksu Serdar Ortaç Ceyda Düvenci İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Hamza Hamzaoğlu Fernando Muslera İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk Rusya Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 23 24 ocak 2021 sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar ne zaman bitecek? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 09:31:25. #1.15#
title