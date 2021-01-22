23 24 ocak 2021 sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar ne zaman bitecek?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan sokağa çıkma yasağı genelgesinde yer alan detaylar merak edilmeye devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlar 23 24 ocak 2021 sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar ne zaman bitecek? sorularının cevaplarını merak ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması hakkında son dakika açıklaması geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı saatleri hakkında merak edilenler aktarılırken marketlerin, bakkalların, kasapların ve manavların çalışma saatleri de kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, 23 24 ocak 2021 sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar ne zaman bitecek?

23 24 OCAK 2021 SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Vaka sayısındaki düşüş ve aşılama çalışmalarının ardından, 'Yasaklar ne zaman kalkacak?' sorusunun yanıtı vatandaşların bir numaralı gündem maddesi hâline geldi.

23-24 Ocak Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağının olup olmadığı, yapılması öngörülen kabine toplantısı sonrasında netlik kazanacak. İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan detaylara göre şu an için 23-24 Ocak hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı bilgisi yer buluyor.

Sokağa çıkma yasağı hakkında son dakika gelişmesi gerçekleşmezse 22 Ocak 21:00 itibari ile başlayacak 24 Ocak 2021 05:00 itibariyle son bulacak.

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? KISITLAMA NE ZAMAN KALKACAK?

- Koronavirüs salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.