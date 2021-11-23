23.11.2021 Basın Duyurusu (Bulvar İsimlendirilmesi)

İlimiz Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13. 11. 2021 tarihli ve 339 sayılı kararda belirtilen bulvar isminin "Şehit ALİ GAFFAR OKKAN Bulvarı" olarak isimlendirilmesine ilişkin kararı, Valiliğimizin 19. 11. 2021 tarihli ve 25516 sayılı oluru ile uygun görülmüştür. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. DİYARBAKIR VALİLİĞİ İdare ve Denetim Müdürlüğü

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