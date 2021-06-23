23.06.2021 Tarihli 29 Nolu Konya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı
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23.06.2021 Tarihli 29 Nolu Konya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı

23.06.2021 Tarihli 29 Nolu Konya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı
Habermetre - Haberler | Toplum

T.

T. C.

KONYA İLİ

İL HIFZISSIHHA KURULU

KARAR TARİHİ : 23. 06. 2021

KARAR NO : 29 İl Hıfzıssıhha kurulumuzun 23. 06. 2021 tarih ve 29 sayılı kararı ile;

İlgi: İçişleri Bakanlığının 23. 06. 2021 tarih ve 10350 sayılı Genelgesi.

ÖSYM Başkanlığının 11. 06. 2021 tarih ve 39302 sayılı yazısı ile 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde il merkezleri ile bazı ilçelerden oluşan 200 sınav merkezinde gerçekleştirilecek olan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavının? Cumartesi sabah (10. 15-12. 30), Pazar sabah (10. 15-13. 15) ve Pazar öğleden sonra (15. 45-17. 45) olmak üzere 3 oturum şeklinde uygulanacağı bildirilmiş olup, Bu kapsamda: İlimiz Genelinde;

1. Sınava girecek adayların acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlüklerinin, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 07. 00-17. 00 saatleri arasında, 27 Haziran 2021 Pazar günü ise 07. 00-15. 30 saatleri arasında açık bulundurulmasına,

2. Sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınlarının, YKS sınavına katılmak/görev almak üzere özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatleri için seyahat izin belgesi aranmamasına ve yapılacak denetimlerde belirtilen kişilerin görev belgesi veya aday giriş belgesini ibraz etmelerinin yeterli olmasına,

3. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 27 Haziran 2021 Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınlarının 05. 00-19. 00 saatleri arasında durumlarını belgelendirmek (görevli ya da aday giriş belgesi) kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

4. 27 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler ve fotoğrafçıların (kimlik kartı için gerekli olan fotoğrafın temini amacıyla), 07. 00-18. 00 saatleri arasında açık olabileceklerine, bu yerlerde çalışanlarında da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılmasına,

5. Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbirin kaymakamlıkların koordinasyonunda başta belediyeler olmak üzere ilgili birimlerce alınmasına,

6. Kaymakamlarca? sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirlerin milli eğitim müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak alınmasına,

Bu bağlamda kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerinde devriye faaliyetlerinin yoğunlaştırılarak sınava girecek öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınması ve diğer gürültülü faaliyetlerde bulunulmasının önlenmesine, sınav süresi boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmalara ağırlık verilmesine,

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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23.06.2021 Tarihli 29 Nolu Konya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı - Haberler
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