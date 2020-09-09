- 23.00- Bu da HES kodu kuyruğu- HES kodu almayı bilmeyen vatandaşlar koronaya davetiye çıkardı
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- 23.00- Bu da HES kodu kuyruğu- HES kodu almayı bilmeyen vatandaşlar koronaya davetiye çıkardı

- 23.00 Bu da HES kodu kuyruğu HES kodu almayı bilmeyen vatandaşlar koronaya davetiye çıkardı Samsun'da kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde Hayat Eve Sığar kodu uygulaması getirilmesinin ardından HES kodu almayı bilmeyen vatandaşlar korona virüsüne davetiye çıkardı.

09.09.2020 23:06 | Son Güncelleme: 09.09.2020 23:12

- 23.00

Bu da HES kodu kuyruğu

HES kodu almayı bilmeyen vatandaşlar koronaya davetiye çıkardı

SAMSUN - Samsun'da kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde Hayat Eve Sığar kodu uygulaması getirilmesinin ardından HES kodu almayı bilmeyen vatandaşlar korona virüsüne davetiye çıkardı.

Çeşitli işlemler için PTT'ye gelen vatandaşlar HES kodu uygulamasıyla karşılaştı. Telefonlarını eline alan vatandaşlar HES kodu almak için uğraştı. HES kodunun nasıl alınacağı ile ilgili bilgilendirmeler yer almasına rağmen birçok vatandaş HES kodu almakta zorlandı. Görevlilere güçlük yaşatan vatandaşlar PTT önünde bir karmaşa yaşanmasına sebep oldu. Görevliler fiziksel mesafeyi sağlamak, vatandaşa HES kodu almak, gelen soruları yanıtlamak, güvenliği ve şubeye girişleri sağlamak arasında kaldı. HES kodunun nasıl alınacağı ile ilgili ve fiziksel mesafenin de sağlanması yönünde birçok uyarıda bulundu.

Fiziksel mesafe çoğu zaman sağlanamadı. HES kodu almakta en çok zorluk çekenler ise yaşlılar oldu.

- 23.00- Bu da HES kodu kuyruğu- HES kodu almayı bilmeyen vatandaşlar koronaya davetiye çıkardı

Kaynak: İHA

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