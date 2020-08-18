227'NCİ GÜNDE DE GÜLİSTAN DOKU'DAN İZ YOK
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227'NCİ GÜNDE DE GÜLİSTAN DOKU'DAN İZ YOK

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için başlatılan arama çalışmaları, 227'nci günde de sürdü.

227'NCİ GÜNDE DE GÜLİSTAN DOKU'DAN İZ YOK
18.08.2020 14:26 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:29

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için başlatılan arama çalışmaları, 227'nci günde de sürdü. Bugün de su altı ve su üstünde yapılan tüm aramalara rağmen Doku'ya ait bir ize rastlanamadı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son, Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen bir aracın kamerasına da yansıyan Doku'nun son görüldüğü bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmalarına rağmen sonuca ulaşılamadı. Bunun üzerine ekipler, su altı aramalarını 6 Temmuz'da sonlandırırken, su yüzeyinde ve kıyıda çalışmalar sürdürüldü.

Ailenin talebi üzerine İçişleri Bakanlığı'nca Gülistan'ın son görüldüğü bölgede, Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki suyun tahliyesine karar verildi. Ara verilen su altı arama çalışmalarına, 6 Ağustos günü tekrar başlandı.

BUGÜN YAPILAN ARAMA ÇALIŞMALARINDA DA SONUÇ ALINMADIGülistan Doku'nun bulunması için başlatılan arama çalışmaları 227'nci gününde 13 ekip su yüzeyi ve su altında arama çalışmalarını sürdürdü. Uzunçayır Baraj Gölü'nün Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde devam eden arama çalışmalarına; Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı İstanbul'dan gelen birinci sınıf dalgıçlar ve 2 adet ROV kamera, Ankara ve Samsun Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeli, Elazığ, Van, Yalova, Rize ve Adıyaman il emniyet müdürlüklerine bağlı dalgıç polisler ile Diyarbakır, Aksaray, Konya, Adana ve Tokat'tan AFAD ekipleri ile Tunceli AFAD ekipleri katıldı. Bugün yapılan su altı ve su yüzeyi ile kıyı aramalarında Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanamadı. Arama çalışmalarının İçişleri Bakanlığı'nın ikinci bir talimatına kadar devam edeceği belirtiliyor.

Kaynak: DHA

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