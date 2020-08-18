226'ncı günde de Gülistan Doku'dan iz yok (2)
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226'ncı günde de Gülistan Doku'dan iz yok (2)

ARAMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDITunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Gülistan Doku için yürütülen arama çalışmalarının sonlandırıldığı bildirildi.

226'ncı günde de Gülistan Doku'dan iz yok (2)
18.08.2020 16:11 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:15

ARAMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDI

Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Gülistan Doku için yürütülen arama çalışmalarının sonlandırıldığı bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama faaliyetleri, 5 Ocak 2020 tarihinden itibaren son görüldügˆü yer olan Tunceli I·li Sarı Saltuk Viyadügˆü (Dinar Köprüsü) Uzunçayır Barajı'nda yapılmıs¸ olup, arama çalışmaları arazide ve su içinde kara, deniz ve hava araçları kullanılarak gerçekles¸tirilmis¸tir. 6 ay (180 gün) devam eden sualtı arama çalışmalarından netice alınamaması nedeniyle 6 Temmuz 2020 tarihinde sualtı arama çalışmaları sonlandırılmış¸, yüzey ve kıyı taramasına kesintisiz devam edilmiştir. Gülistan Doku'nun ailesinin talebi üzerine, Sarı Saltuk Viyadüğü köprü ayağının taban kodunda araması yapılabilmesi için suyun minimum seviyeye kadar indirilerek Uzunçayır Barajının tahliye edilmesi gündeme gelmiştir. 6 Agˆustos 2020 tarihinden itibaren gerçekles¸tirilen tahliye çalıs¸maları sonucunda baraj suyu teknik olarak mümkün olan minimum seviyeye düşürülmüştür. Bu suretle; AFAD Bas¸kanlıgˆı koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlıgˆı, Emniyet Genel Müdürlügˆü, Deniz Kuvvetleri Komutanlıgˆı ve AFAD I·l Müdürlüklerinden olus¸an 68 sualtı ve suüstü personeli, 3 row (sualtı arama robotu), 1 adet sonar cihazı, 11 bot ile suüstü ve sualtı arama çalıs¸ması, Tunceli Özel Haraket Polisi 39 personel, AFAD Gönüllüsü 20 personel ile kıyı s¸eridi ve arazi taraması gerçekleştirilmiştir. Uzunçayır Baraj Gölünde 13 gün aralıksız devam eden çalıs¸malarda arama sahası 15 sektöre bölünmüs¸ olup, 4 kilometre mesafede yaklas¸ık 1.320 dönüm büyüklügˆündeki alanda sualtı ve suüstü arama çalıs¸ması titizlikle yürütülmüs¸tür. Sualtı arama robotu, sonar ve kurbagˆaadam personelinin dalıs¸ marifeti ile yapılan çalıs¸malar, 18.08.2020 tarihinde sonlandırılmıştır" denildi'ÇALIŞMALAR 226 GÜN BOYUNCA SÜRDÜ'Valilik açıklamasında Gülistan doku'nun kaybolduğu 5 Ocak tarihinden bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verilerek, şöyle denildi: "AFAD Bas¸kanlıgˆı, Deniz Kuvvetleri Komutanlıgˆı, Emniyet Genel Müdürlügˆü, Jandarma Genel Komutanlıgˆı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, I·stanbul, I·zmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaras¸ büyüks¸ehir belediyeleri, sivil toplum kurulus¸ları, üniversiteler ve AFAD gönüllülerinden olus¸an toplam 542 personel, 88 araç, 38 bot, 10 row, 6 drone, 4 Sonar, 3 arama köpegˆi ile devletimizin tüm imkanları seferber edilerek gerçekles¸tirilmis¸ olup 225 gün süren arama çalıs¸maları sonucu Gülistan Doku'ya ulas¸ılamamıs¸tır. Bu tür aramalar su altında dünyadaki örneklerinde 7 gün yapılmakta, olağanüstü durumlarda bu süre 15 güne kadar uzatılabilmektedir. Hal böyleyken baraj gölü üzerindeki arama faaliyetleri 226 gün boyunca sürdürülmüştür. Gülistan Doku'yu arama çalışmalarında tüm imkan ve kabiliyetler kullanılmış, her gün bulma umuduyla 226 gündür sürdürdüğümüz çalışmalardan maalesef bir sonuç alınamamıştır."222 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDUGülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 222 kişinin bilgisine başvurulduğu, 85 kamerada toplam 900 saat detaylı kamera izlemesi yapıldığı belirtilerek,

"Günümüze kadar mobese kamera görüntüleri, özel kurum ve kişilere ait güvenlik kamerası görüntüleri titizlikle incelenmiştir. Sarısaltuk Viyadüğü'nü kullanan iki araç içi kamerası görüntüleri olmak üzere toplam 85 kameradan 900 saat detaylı kamera izleme çalışması yapılmıştır. 2 müşteki, 1 şüpheli ve 222 bilgi sahibi olmak üzere toplam 225 şahsın ifadesi alınmış olup, ayrıca Sarısaltuk Viyadüğü'nden farklı saatlerde geçen 230 araç sürücüsü ile görüşülmüştür. Ayrıca, I·çis¸leri Bakanlıgˆı'nca görevlendirilen özel ekip Tunceli ilinde Gülistan Doku'nun kayıp olayının sorus¸turması amacıyla 3 ay (90 gün) görev yapmıs¸tır.  Konu ile ilgili adli süreç devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: DHA

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